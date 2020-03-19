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Ще двоє хворих на коронавірус в Україні: є перші випадки на Дніпропетровщині

Четвер, 19 березня 2020, 19:07
Ще двоє хворих на коронавірус в Україні: є перші випадки на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області зафіксували перші 2 випадки зараження коронавірусом, тепер в Україні в цілому 20 хворих на Covid-19.

Джерело: повідомлення на сайті Дніпропетровської обласної держадміністрації

Пряма мова голови ОДА Олександра Бондаренка: "Маємо два лабораторно підтверджені випадки захворювання Covid-19. Пацієнти наразі отримують всю потрібну допомогу. Медики забезпечені необхідним обладнанням, матеріалами, засобами індивідуального захисту".

Детали: За його словами, пацієнти, у яких виявили коронавірус, нещодавно повернулися до Дніпропетровщини з-за кордону. Зараз їхній стан здоров’я стабільний, почуваються добре. Медики виявляють усі контакти, які могли мати хворі, аби обстежити цих людей та забезпечити їхню ізоляцію.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019Дніпропетровська область
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