Еще двое больных коронавирусом в Украине: есть первые случаи на Днепропетровщине

8165 просмотров
Четверг, 19 марта 2020, 20:07

В Днепропетровской области зафиксировали первые 2 случая заражения коронавирусом, теперь в Украине в целом 20 больных Covid-19.

Источник: сообщение на сайте Днепропетровской областной госадминистрации

Прямая речь председателя ОГА Александра Бондаренко: "Есть два лабораторно подтвержденных случая заболевания Covid-19. Пациенты сейчас получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты".

Детали: По его словам, пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо. Медики отслеживают все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Днепропетровская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
За нарушение карантина оштрафуют директора визового центра 19 марта 2020, 19:52
Из-за карантина по всей Украине запускают машины с громкоговорителями 19 марта 2020, 19:25
Италия опередила Китай по числу погибших от коронавируса 19 марта 2020, 19:21
Все новости
Главные новости
Уже 21 случай коронавируса в Украине: первый больной на Прикарпатье
В Киеве зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом - Кличко
Россия собирается забрать своих граждан из Украины
В Украине зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом
Все новости
мимими

15 фото домашних любимцев, которые доказывают, что работа из дома – удовольствие

ТаблоID

Что делают звезды на самоизоляции

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!