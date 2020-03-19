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Еще двое больных коронавирусом в Украине: есть первые случаи на Днепропетровщине

Четверг, 19 марта 2020, 19:07
Еще двое больных коронавирусом в Украине: есть первые случаи на Днепропетровщине

В Днепропетровской области зафиксировали первые 2 случая заражения коронавирусом, теперь в Украине в целом 20 больных Covid-19.

Источник: сообщение на сайте Днепропетровской областной госадминистрации

Прямая речь председателя ОГА Александра Бондаренко: "Есть два лабораторно подтвержденных случая заболевания Covid-19. Пациенты сейчас получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты".

Детали: По его словам, пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо. Медики отслеживают все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Днепропетровская область
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