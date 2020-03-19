ДБР відзвітувало родинам Героїв Небесної Сотні про слідчі експерименти

Слідчі Державного бюро розслідувань провели зустріч з представниками ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" та розповіли їм про проведення слідчих експериментів.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Під час зустрічі слідчі ДБР прозвітували про проведення 5 слідчих експериментів, що відбулися на вулицях Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності у місті Києві. До слідчих дій залучалися спеціалісти експертних установ у галузі балістики, судової медицини та геодезії.

Слідчі управління у "справах Майдану" також розповіли про затримання двох учасників злочинної групи, які підозрюються у викраденні і катуванні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також вбивстві останнього.

Що було раніше: 11 березня слідчі ДБР провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом організації вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року.