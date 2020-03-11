Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Справи Майдану": ДБР провело слідчий експеримент щодо розстрілів на Інститутській

Середа, 11 березня 2020, 21:16
Справи Майдану: ДБР провело слідчий експеримент щодо розстрілів на Інститутській

Слідчі Державного бюро розслідувань провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом організації вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року.

Джерело: ДБР

Деталі: 11 березня відбулися слідчі дії на вулиці Інститутській у Києві. Правоохоронці намагалися встановити найбільш імовірний сектор, звідки стріляли у постраждалого майданівця працівники правоохоронних органів.

Після слідчого експерименту окремо призначили балістичну та судово-медичну експертизи.

Днями проведуть інші слідчі експерименти за участі потерпілих осіб та свідків на Майдані Незалежності, вулицях Інститутській та Хрещатик.

 

Що передувало: 25 лютого т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова заявила, що бюро планує щомісяця влаштовувати зустрічі з представниками громадських організацій "Родина Героїв Небесної Сотні" та "Нескорений Майдан – 18.02". Вона також заявляла, що наразі у ДБР перебуває 49 кримінальних проваджень щодо "справ Майдану".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРМайданБеркут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: