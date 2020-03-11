"Справи Майдану": ДБР провело слідчий експеримент щодо розстрілів на Інститутській

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Середа, 11 березня 2020, 22:16

Слідчі Державного бюро розслідувань провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом організації вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року.

Джерело: ДБР

Деталі: 11 березня відбулися слідчі дії на вулиці Інститутській у Києві. Правоохоронці намагалися встановити найбільш імовірний сектор, звідки стріляли у постраждалого майданівця працівники правоохоронних органів.

Після слідчого експерименту окремо призначили балістичну та судово-медичну експертизи.

Днями проведуть інші слідчі експерименти за участі потерпілих осіб та свідків на Майдані Незалежності, вулицях Інститутській та Хрещатик.

 

Що передувало: 25 лютого т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова заявила, що бюро планує щомісяця влаштовувати зустрічі з представниками громадських організацій "Родина Героїв Небесної Сотні" та "Нескорений Майдан – 18.02". Вона також заявляла, що наразі у ДБР перебуває 49 кримінальних проваджень щодо "справ Майдану".

Українська правда
Теми: ДБР Майдан Беркут


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