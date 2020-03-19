"Голос" створив антикризовий штаб, щоб оцінювати дії уряду

815 переглядів
Четвер, 19 березня 2020, 21:42

Партія "Голос" створює антикризовий штаб, в якому планують допомагати уряду та оцінювати його дії.

Джерело: пресслужба "Голосу"

Дослівно: "Щодня і щогодини команда депутатів та експертів аналізує події у країні, надає оцінку фаховості дій уряду та розробляє рекомендації — і для влади, і для кожного з нас".

Деталі: Штаб працює віртуально. До нього входять усі депутати фракції, аналітичний центр та експерти. Керівниками антикризового штабу стали голова партії Кіра Рудик та нардеп Ольга Стефанишина.

У партії також зазначили, що лідер "Голосу" Святослав Вакарчук виділив 1 мільйон гривень на необхідне обладнання в лікарнях, депутат Ярослав Рущишин зорганізував підприємців, щоб допомагати з постачанням засобів індивідуального захисту в лікарні, Кіра Рудик ініціювала проект, учасники якого допомагають підвозити медиків в лікарні.

Українська правда
Теми: Голос Кабінет міністрів Вакарчук


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Банковій протестують проти визнання бойовиків на Донбасі суб'єктом переговорів 13 березня 2020, 22:05
Вакарчук більше не голова партії "Голос" 11 березня 2020, 20:51
"Голос" пішов із Ради через "контрреволюцію режиму Януковича" 4 березня 2020, 19:29
Усі новини
Головні новини
Третя смерть від коронавірусу в Україні
Вже 21 випадок коронавірусу в Україні: перший хворий на Прикарпатті
У Києві зафіксували третій випадок захворювання на коронавірус – Кличко
Росія збирається забрати своїх громадян з України
Усі новини
здоров'я

Рецепт антисептика від ВООЗ

здоров'я

Що треба знати про новий коронавірус