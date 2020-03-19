"Голос" створив антикризовий штаб, щоб оцінювати дії уряду

Партія "Голос" створює антикризовий штаб, в якому планують допомагати уряду та оцінювати його дії.

Джерело: пресслужба "Голосу"

Дослівно: "Щодня і щогодини команда депутатів та експертів аналізує події у країні, надає оцінку фаховості дій уряду та розробляє рекомендації — і для влади, і для кожного з нас".

Деталі: Штаб працює віртуально. До нього входять усі депутати фракції, аналітичний центр та експерти. Керівниками антикризового штабу стали голова партії Кіра Рудик та нардеп Ольга Стефанишина.

У партії також зазначили, що лідер "Голосу" Святослав Вакарчук виділив 1 мільйон гривень на необхідне обладнання в лікарнях, депутат Ярослав Рущишин зорганізував підприємців, щоб допомагати з постачанням засобів індивідуального захисту в лікарні, Кіра Рудик ініціювала проект, учасники якого допомагають підвозити медиків в лікарні.