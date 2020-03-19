"Голос" создал антикризисный штаб, чтобы оценивать действия правительства

1079 просмотров
Четверг, 19 марта 2020, 21:42

Партия "Голос" создает антикризисный штаб, в котором планируют помогать правительству и оценивать его действия.

Источник: пресс-служба "Голоса"

Дословно: "Каждый день и каждый час команда депутатов и экспертов анализирует события в стране, предоставляет оценку профессионализма действий правительства и разрабатывает рекомендации - и для власти, и для каждого из нас".

Детали: Штаб работает виртуально. В него входят все депутаты фракции, аналитический центр и эксперты. Руководителями антикризисного штаба стали председатель партии Кира Рудик и нардеп Ольга Стефанишина.

В партии также отметили, что лидер "Голоса" Святослав Вакарчук выделил 1 млн гривен на необходимое оборудование в больницах, депутат Ярослав Рущишин организовал предпринимателей, чтобы помогать с поставкой средств индивидуальной защиты в больницы, Кира Рудик инициировала проект, участники которого помогают подвозить медиков в больницы.

Украинская правда
Темы: Голос Кабинет министров Вакарчук


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Банковой протестуют против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров 13 марта 2020, 22:05
Вакарчук больше не глава партии "Голос" 11 марта 2020, 20:51
"Голос" ушел из Рады из-за "контрреволюции режима Януковича" 4 марта 2020, 19:29
Все новости
Главные новости
Третья смерть от коронавируса в Украине
Уже 21 случай коронавируса в Украине: первый больной на Прикарпатье
В Киеве зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом - Кличко
Россия собирается забрать своих граждан из Украины
Все новости
исследование

Почему пожилые люди чаще болеют на коронавирус

социум

Как помочь пожилым людям во время карантина

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!