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"Голос" создал антикризисный штаб, чтобы оценивать действия правительства

Четверг, 19 марта 2020, 20:42
Голос создал антикризисный штаб, чтобы оценивать действия правительства

Партия "Голос" создает антикризисный штаб, в котором планируют помогать правительству и оценивать его действия.

Источник: пресс-служба "Голоса"

Дословно: "Каждый день и каждый час команда депутатов и экспертов анализирует события в стране, предоставляет оценку профессионализма действий правительства и разрабатывает рекомендации - и для власти, и для каждого из нас".

Детали: Штаб работает виртуально. В него входят все депутаты фракции, аналитический центр и эксперты. Руководителями антикризисного штаба стали председатель партии Кира Рудик и нардеп Ольга Стефанишина.

В партии также отметили, что лидер "Голоса" Святослав Вакарчук выделил 1 млн гривен на необходимое оборудование в больницах, депутат Ярослав Рущишин организовал предпринимателей, чтобы помогать с поставкой средств индивидуальной защиты в больницы, Кира Рудик инициировала проект, участники которого помогают подвозить медиков в больницы.

Украинская правда

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Темы: ГолосКабинет министровВакарчук
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