COVID-19: кількість заражень сягнула 89 тисяч

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Понеділок, 2 березня 2020, 06:38

Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3044 людини, 2803 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 89 тисяч. 

ДжерелоCNNReuters  

Деталі: В Італії підтверджено 566 нових випадків інфікування. Регіоном з найвищими показниками інфікування залишається Ломбардія. 

В Ірані заявили про 385 нових випадків інфікування коронавірусом.

В Японії зафіксовано 15 нових випадків зараження коронавірусом.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Чехії, Домініканській Республіці, Арменії

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 4212 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу.

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Нагадаємо, 

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 29 лютого від коронавірусу померли 2 920 осіб, зафіксовано 39 445 випадків одужання

Теми: коронавірус


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