COVID-19: кількість заражень сягнула 89 тисяч
Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3044 людини, 2803 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 89 тисяч.
Деталі: В Італії підтверджено 566 нових випадків інфікування. Регіоном з найвищими показниками інфікування залишається Ломбардія.
В Ірані заявили про 385 нових випадків інфікування коронавірусом.
В Японії зафіксовано 15 нових випадків зараження коронавірусом.
Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Чехії, Домініканській Республіці, Арменії
У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 4212 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу.
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Нагадаємо,
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- Станом на ранок 29 лютого від коронавірусу померли 2 920 осіб, зафіксовано 39 445 випадків одужання