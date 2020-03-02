COVID-19: кількість заражень сягнула 89 тисяч

Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3044 людини, 2803 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 89 тисяч.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: В Італії підтверджено 566 нових випадків інфікування. Регіоном з найвищими показниками інфікування залишається Ломбардія.

В Ірані заявили про 385 нових випадків інфікування коронавірусом.

В Японії зафіксовано 15 нових випадків зараження коронавірусом.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Чехії, Домініканській Республіці, Арменії

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 4212 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу.

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