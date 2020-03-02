Корнієнко: Треба системно переглянути роботу уряду, бо люди не відчули результату

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Понеділок, 2 березня 2020, 12:14

Голова партії "Слуга народу" і заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявляє, що треба провести відповідну роботу з урядом і з’ясувати, чому люди не відчули результатів "правильного курсу президента".

Джерело: виступ Корнієнка на погоджувальній раді 2 березня  

Пряма мова: "Це саме (перевірки діяльності, – ред.) стосується й уряду. Я думаю, що цю розмову фахову ми у середу (4 березня, – ред.) проведемо, задамо конкретні питання, як так сталася, що курс, який обрало 73% населення, і потім підтвердило дуже великою підтримкою на парламентських виборах, це правильний курс, і довіра до президента зберігається, і до курсу зберігається, але по факту в кишенях люди не відчувають це, в платіжках люди не відчувають це, у системних реформах не відчувають це.

З огляду тим більше на ту ситуацію безпекову, яка у світі насувається, – і з коронавірусом, і з можливою фінансовою кризою – нам точно треба переглядати системно, інституційно, що має робити уряд".

Деталі: За словами Корнієнка, Кабмін "має перетворитися на такий собі штаб своєрідний по усунення цих загроз".

Він також додав, що окремі напрямки в уряді потребують перегляду та реформування.

Зокрема, голова партії відзначив, що ідея з укрупненням міністерств до кінця не спрацювала. Також не спрацювала ідея "вивести з поля зору промислову політику та взагалі економіку на рівні віцепрем’єра", тому, можливо, варто повертатися і до Міністерства промислової політики також.

Знати більше: Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном

Передісторія:

  • 29 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням зібратися на  позачергове пленарне засідання ВР.
  •  4 березня на ньому серед іншого планується розгляд питань про Кабінет міністрів та діяльність силовиків у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку. Також курсують чутки щодо можливої відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
  • Станом на 2 березня Гончарук запевнив, що жодних заяв про відставку не писав.

Ірина Балачук, УП
Теми: Слуга народу Кабінет міністрів


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