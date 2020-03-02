Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Корнієнко: Треба системно переглянути роботу уряду, бо люди не відчули результату

Понеділок, 2 березня 2020, 11:14
Корнієнко: Треба системно переглянути роботу уряду, бо люди не відчули результату

Голова партії "Слуга народу" і заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявляє, що треба провести відповідну роботу з урядом і з’ясувати, чому люди не відчули результатів "правильного курсу президента".

Джерело: виступ Корнієнка на погоджувальній раді 2 березня  

Пряма мова: "Це саме (перевірки діяльності, – ред.) стосується й уряду. Я думаю, що цю розмову фахову ми у середу (4 березня, – ред.) проведемо, задамо конкретні питання, як так сталася, що курс, який обрало 73% населення, і потім підтвердило дуже великою підтримкою на парламентських виборах, це правильний курс, і довіра до президента зберігається, і до курсу зберігається, але по факту в кишенях люди не відчувають це, в платіжках люди не відчувають це, у системних реформах не відчувають це.

З огляду тим більше на ту ситуацію безпекову, яка у світі насувається, – і з коронавірусом, і з можливою фінансовою кризою – нам точно треба переглядати системно, інституційно, що має робити уряд".

Деталі: За словами Корнієнка, Кабмін "має перетворитися на такий собі штаб своєрідний по усунення цих загроз".

Він також додав, що окремі напрямки в уряді потребують перегляду та реформування.

Зокрема, голова партії відзначив, що ідея з укрупненням міністерств до кінця не спрацювала. Також не спрацювала ідея "вивести з поля зору промислову політику та взагалі економіку на рівні віцепрем’єра", тому, можливо, варто повертатися і до Міністерства промислової політики також.

Знати більше: Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном

Передісторія:

  • 29 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням зібратися на  позачергове пленарне засідання ВР.
  •  4 березня на ньому серед іншого планується розгляд питань про Кабінет міністрів та діяльність силовиків у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку. Також курсують чутки щодо можливої відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
  • Станом на 2 березня Гончарук запевнив, що жодних заяв про відставку не писав.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: