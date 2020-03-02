Гончарук на чутки про відставку: Я жодних заяв не писав

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що наразі жодної заяви про свою ймовірну відставку не писав.

Джерело: брифінг прем’єра 2 березня

Пряма мова: "Я жодних заяв станом на цю хвилину не писав. Також багато знаю і чув, очевидно, що у нас будуть з цього приводу консультації з президентом і парламентом.

Станом на сьогодні (2 березня - ред.) я більше нічого коментувати не хочу".

Деталі: Прем’єр також відмовився коментувати рішення про нові призначення у Кабміні, але за його словами "посилення в уряді" уже давго готувалося.

Також Гончарук на брифінгу розповів, що Україна добре завершила зимовий сезон.

Крім того, прем’єр говорив про користь медичної реформи.

Що було раніше: 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.

Олексія Гончарука призначили прем’єр-міністром 29 серпня 2019 року.

У кінці зими з'явилися чутки, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра.

Пізніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що Тігіпка не призначатимуть очільником Кабміну.

Бізнесмен підпадає під закон про люстрацію як віцепрем’єр в уряді Миколи Азарова. Співрозмовник УП у президентській фракції зазначив, що у владі подумували "зробити швидко висновок Конституційного суду, що закон суперечить Конституції", але "вирішили не ризикувати".

Водночас у вівторок, 3 березня, КС продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким низка чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.

Ще одним імовірним наступником Гончарука також називають віцепрем'єра Дениса Шмигаля. Більшість бачить його виконувачем обов'язків прем'єра.

Якщо Гончарук піде у відставку – разом із ним піде у відставку і весь уряд.

Більше читайте у матеріалах УП "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

"Нове обличчя" на всі часи. Чи справді Зеленський хоче змінити Гончарука на Тігіпка