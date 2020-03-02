У Росію лише за закордонпаспортом: людей уже завертають на кордоні

Прикордонники фіксують спокійну ситуацію щодо зміни порядку перетину кордону з Росією, за добу за закордонними паспортами виїхало майже 7 тисяч громадян, до 15 осіб отримали відмову в перетині через відсутність необхідного документа.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Майже 7 тисяч громадян України поїхало до Росії за минулу добу і тільки приблизно 15 прибули на кордон із внутрішніми паспортами. Їм відмовлено в перетині кордону.

Поки що ми не бачимо якогось великого невдоволення людей змінами порядку поїздок. Наскільки мені відомо, навіть одна людина, яка не змогла потрапити в Росію, бо мала внутрішній паспорт, сказала: "ну значить долею так визначено: сьогодні не зможу потрапити, але зроблю собі документ і тоді поїду".

Деталі: Демченко пояснює, що нововведення суттєво пришвидшує оформлення громадян на державному кордоні, оскільки дані і внутрішнього паспорту і свідоцтва про народження прикордонникам доводилося фактично в ручному режимі забивати в базу: прізвище, ім’я, по-батькові, номер та серія документа, громадянство. Водночас закордонні паспорти зчитуються рідерами одразу.

Плюс це безпекова складова, бо свідоцтво про народження і внутрішній паспорт громадянина України легше підробити ніж закордонний.

Діти до 16 років можуть слідувати через кордон з РФ за свідоцтвом про народження.

Стосовно статистики за попередні роки, речник ДПСУ відзначив, що на неї суттєво вплинули відносини між країнами і особливо – агресія Росії стосовно нашої країни.

У 2013 році було зафіксовано 6 мільйонів 200 тисяч перетинів кордону з РФ (ще діяло авіаційне сполучення –ред.), у 2018 році – 4,1 млн перетинів, за 2019 рік – 3,9 мільйона.

Додатково: Зміна порядку перетину кордону з РФ жодним чином не стосується Криму. Крим – це тимчасово окупована територія України. Порядок поїздок туди регламентується постановою Кабінету міністрів № 367 від 4 червня 2015 р.

В’їзд на тимчасово окуповану територію України для українців може бути і за внутрішніми паспортами. Але діти до 16-річного віку можуть перетинати адмінмежу з Кримом також за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. З Криму можуть їхати і за свідоцтвом про народження, але для оформлення паспортів.