Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росію лише за закордонпаспортом: людей уже завертають на кордоні

Понеділок, 2 березня 2020, 13:08
У Росію лише за закордонпаспортом: людей уже завертають на кордоні

Прикордонники фіксують спокійну ситуацію щодо зміни порядку перетину кордону з Росією, за добу за закордонними паспортами виїхало майже 7 тисяч громадян, до 15 осіб отримали відмову в перетині через відсутність необхідного документа.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Майже 7 тисяч громадян України поїхало до Росії за минулу добу і тільки приблизно 15 прибули на кордон із внутрішніми паспортами. Їм відмовлено в перетині кордону.

Поки що ми не бачимо якогось великого невдоволення людей змінами порядку поїздок. Наскільки мені відомо, навіть одна людина, яка не змогла потрапити в Росію, бо мала внутрішній паспорт, сказала: "ну значить долею так визначено: сьогодні не зможу потрапити, але зроблю собі документ і тоді поїду".

Деталі: Демченко пояснює, що нововведення суттєво пришвидшує оформлення громадян на державному кордоні, оскільки дані і внутрішнього паспорту і свідоцтва про народження прикордонникам доводилося фактично в ручному режимі забивати в базу: прізвище, ім’я, по-батькові, номер та серія документа, громадянство. Водночас закордонні паспорти зчитуються рідерами одразу.

Плюс це безпекова складова, бо свідоцтво про народження і внутрішній паспорт громадянина України легше підробити ніж закордонний.

Діти до 16 років можуть слідувати через кордон з РФ за свідоцтвом про народження.

Стосовно статистики за попередні роки, речник ДПСУ відзначив, що на неї суттєво вплинули відносини між країнами і особливо – агресія Росії стосовно нашої країни.

У 2013 році було зафіксовано 6 мільйонів 200 тисяч перетинів кордону з РФ (ще діяло авіаційне сполучення –ред.), у 2018 році – 4,1 млн перетинів, за 2019 рік – 3,9 мільйона.

Додатково: Зміна порядку перетину кордону з РФ жодним чином не стосується Криму. Крим – це тимчасово окупована територія України. Порядок поїздок туди регламентується постановою Кабінету міністрів № 367 від 4 червня 2015 р.

В’їзд на тимчасово окуповану територію України для українців може бути і за внутрішніми паспортами. Але діти до 16-річного віку можуть перетинати адмінмежу з Кримом також за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.  З Криму можуть їхати і за свідоцтвом про народження, але для оформлення паспортів.

Що передувало: Згідно з постановою уряду, з 1 березня 2020 року українці не можуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження. Лише закордонний паспорт (старого зразка або новий – біометричний).

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що нововведення щодо поїздок до Росії лише за закордонними паспортами стимулюватиме українців до оформлення цього документа.

Чому це важливо: Росія з 2014 року здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякордонпаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
У Москві поставили ЗРК "Панцир" на закритому сміттєзвалищі – ЗМІ
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: