У середу Рада може призначити 4 нових міністрів – джерело

На позачерговому засідання Верховної Ради 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, парламент може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості.

Джерело: співрозмовник "УП" у керівництві "Слуги народу", стаття "Української правди" "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

Пряма мова: "Якщо все буде гаразд, то в середу буде мінімум чотири призначення в уряд: МЗС, МОЗ, Мінсоц і, можливо, віце з питань промисловості. Ну і Рєзнікова призначать міністром окупованих територій".

Деталі: За даними УП, главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

Хто в такому разі забере на себе функціонал віце з євроінтеграції, дізнатися не вдалося. Є імовірність, що сам Кулеба буде суміщати дві посади.

Невідомі поки і кандидатури на МОЗ і Мінсоц.