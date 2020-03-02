У середу Рада може призначити 4 нових міністрів – джерело

На позачерговому засідання Верховної Ради 4 березня парламент може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості.

Джерело: співрозмовник "УП" у керівництві "Слуги народу", стаття "Української правди" "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

Пряма мова: "Якщо все буде гаразд, то в середу буде мінімум чотири призначення в уряд: МЗС, МОЗ, Мінсоц і, можливо, віце з питань промисловості. Ну і Рєзнікова призначать міністром окупованих територій".

Деталі: За даними УП, главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

Хто в такому разі забере на себе функціонал віце з євроінтеграції, дізнатися не вдалося. Є імовірність, що сам Кулеба буде суміщати дві посади.

Невідомі поки і кандидатури на МОЗ і Мінсоц.

Крім того, у середу можуть замінити прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Раніше повідомлялося, що крісло прем'єра може зайняти бізнесмен Сергій Тігіпко, але від його кандидатури відмовилися, тому що він підпадає під дію закону про люстрацію.

Найбільш імовірним наступником Гончарука станом на ранок понеділка називали віцепрем'єра Дениса Шмигаля. Більшість бачить його виконувачем обов'язків прем'єра.

Якщо Гончарук піде у відставку – разом із ним піде у відставку і весь уряд.