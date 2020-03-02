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Зеленський прийде в Раду на засідання з питань Кабміну

Понеділок, 2 березня 2020, 22:33
Зеленський прийде в Раду на засідання з питань Кабміну

Президент Володимир Зеленський буде присутній на ініційованому ним позачерговому засіданні Верховної Ради, яка розглядатиме, зокрема, питання про Кабінет міністрів України.

Джерело: перший віцеспікер Руслан Стефанчук в ефірі "Свобода слова", УП

Пряма мова Стефанчука: "Жодним чином (Зеленський – ред.) не вмішується у законодавчу функцію, у нього є процедурне право скликати парламент... На запитання чи буде президент (на позачерговому засіданні – ред.), я з ним щойно зв’язався, він сказав "так, я буду". Він хоче бачити, яким чином здійснюється те, що він мав право ініціювати".

Деталі: за даними УП, напередодні позачергового засідання у вівторок о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуга народу". На неї також прийде Зеленський. Засідання має відбутися у будівлі парламенту.

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Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.

Українська правда

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