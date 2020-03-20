Наразі криза в галузі охорони здоров'я найбільша за всю історію ООН – генсек

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що людство зіткнулося з найбільшою кризою в галузі охорони здоров'я за всю 75-річну історію ООН.

Джерело: Гутерріш, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гутерріша: "Ми зіткнулися з глобальною кризою в галузі охорони здоров'я, не схожою ні на одну кризу в цій сфері за всю 75-річну історію ООН. Навіть у найбільш забезпечених країнах ми бачимо, як системи охорони здоров'я прогинаються під тиском".

Деталі: Він наголосив, що витрати на охорону здоров'я повинні бути негайно збільшені для задоволення нагальних потреб і різкого зростання попиту.

Гутерріш уточнив, що за даними Міжнародної організації праці, працівники в усьому світі можуть втратити до $3,4 трильйона доходу до кінця поточного року.