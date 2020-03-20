Сейчас кризис в области здравоохранения крупнейший за всю историю ООН – генсек

494 просмотра
Пятница, 20 марта 2020, 00:04

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что человечество столкнулось с самым большим кризисом в области здравоохранения за всю 75-летнюю историю ООН.

Источник: Гутерриш, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы столкнулись с глобальным кризисом в области здравоохранения, не похожим ни на один кризис в этой сфере за всю 75-летнюю историю ООН. Даже в самых обеспеченных странах мы видим, как системы здравоохранения прогибаются под давлением".

Детали: Он заявил, что "расходы на здравоохранение должны быть немедленно увеличены для удовлетворения неотложных потребностей и резкого роста спроса".

Гутерриш уточнил, что по данным Международной организации труда, работники во всем мире могут потерять до $3,4 триллиона дохода к концу текущего года.

Темы: ООН коронавирус здоровье кризис


powered by lun.ua
Материалы по теме
Штаб-квартира ООН из-за коронавируса переходит на дистанционную работу 14 марта 2020, 10:07
Кокаин как защита от COVID-19: ВООЗ рассказала о мифах вокруг нового коронавируса 9 марта 2020, 04:22
Чубаров рассказал в ООН о марше на Крым 6 марта 2020, 20:04
Все новости
Главные новости
В Украине 26 случаев заражения новым коронавирусом
Украинцы начали заражать коронавирусом друг друга – МОЗ
Соврал о контактах: появились детали о житомирянине с коронавирусом
Снайпер боевиков застрелил сержанта украинской армии
Все новости
психология

Как негативные новости искажают наше мышление и что с этим делать

ТаблоID

Мировые селебрити, которые сделали пожертвования для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий

Поиск по сайту
Архив
Весь архів