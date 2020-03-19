Сейчас кризис в области здравоохранения крупнейший за всю историю ООН – генсек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что человечество столкнулось с самым большим кризисом в области здравоохранения за всю 75-летнюю историю ООН.

Источник: Гутерриш, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы столкнулись с глобальным кризисом в области здравоохранения, не похожим ни на один кризис в этой сфере за всю 75-летнюю историю ООН. Даже в самых обеспеченных странах мы видим, как системы здравоохранения прогибаются под давлением".

Детали: Он заявил, что "расходы на здравоохранение должны быть немедленно увеличены для удовлетворения неотложных потребностей и резкого роста спроса".

Гутерриш уточнил, что по данным Международной организации труда, работники во всем мире могут потерять до $3,4 триллиона дохода к концу текущего года.