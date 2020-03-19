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Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль

Четвер, 19 березня 2020, 23:17
Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль

Знаменитий кінофестиваль в Каннах не відбудеться в заплановані терміни. Графік порушив новий коронавірус, який вирує зараз у Європі.

Джерело: New York Times

Деталі: Подія мала відбутися в період з 12 по 23 травня, проте організатори вирішили відкласти її на більш пізні терміни. Розглядаються кінець червня або початок липня.

Пряма мова організаторів у Twitter: "У зв'язку із кризою в галузі охорони здоров'я та розвитком ситуації у Франції та в усьому світі Каннський фестиваль не зможе проходити в заплановані терміни, з 12 по 23 травня".

Українська правда

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Теми: кінокоронавірусCovid-2019Європа
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