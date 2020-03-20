Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль

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П'ятниця, 20 березня 2020, 00:17

Знаменитий кінофестиваль в Каннах не відбудеться в заплановані терміни. Графік порушив новий коронавірус, який вирує зараз у Європі.

Джерело: New York Times

Деталі: Подія мала відбутися в період з 12 по 23 травня, проте організатори вирішили відкласти її на більш пізні терміни. Розглядаються кінець червня або початок липня.

Пряма мова організаторів у Twitter: "У зв'язку із кризою в галузі охорони здоров'я та розвитком ситуації у Франції та в усьому світі Каннський фестиваль не зможе проходити в заплановані терміни, з 12 по 23 травня".

Українська правда
Теми: кіно коронавірус Covid-2019 Європа


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