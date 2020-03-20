Из-за коронавируса отменили Каннский кинофестиваль

Знаменитый кинофестиваль в Каннах не состоится в запланированные сроки. График нарушил новый коронавирус, который бушует сейчас в Европе.

Источник: New York Times

Детали: Событие должно было состояться в период с 12 по 23 мая, однако его организаторы решили отложить его на более поздние сроки. Рассматриваются конец июня или начало июля.

Прямая речь организаторов в Twitter: "В связи с кризисом в области здравоохранения и развитием ситуации во Франции и во всем мире Каннский фестиваль не сможет проходить в запланированные сроки, с 12 по 23 мая".