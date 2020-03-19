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Из-за коронавируса отменили Каннский кинофестиваль

Четверг, 19 марта 2020, 23:17
Из-за коронавируса отменили Каннский кинофестиваль

Знаменитый кинофестиваль в Каннах не состоится в запланированные сроки. График нарушил новый коронавирус, который бушует сейчас в Европе.

Источник: New York Times

Детали: Событие должно было состояться в период с 12 по 23 мая, однако его организаторы решили отложить его на более поздние сроки. Рассматриваются конец июня или начало июля.

Прямая речь организаторов в Twitter: "В связи с кризисом в области здравоохранения и развитием ситуации во Франции и во всем мире Каннский фестиваль не сможет проходить в запланированные сроки, с 12 по 23 мая".

Украинская правда

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Темы: кинокоронавирусCovid-2019Европа
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