Супутниковий інтернет Starlink: на орбіті Землі вже 360 інтернет-супутників SpaceX
Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink.
Джерело: Twitter SpaceX
Деталі: Ракета компанії SpaceX 18 березня стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Маршова ступінь ракети Falcon 9 вирушила в космос вп'яте. Проте, через технічні проблеми розгінний модуль не змогли повернути на плавучу платформу в Атлантичному океані.
Liftoff! pic.twitter.com/eToRAbYW1q— SpaceX (@SpaceX) March 18, 2020
Детальніше читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb
Нагадуємо:
- Компанія SpaceX має план запустити 12 тисяч космічних апаратів Starlink для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття.
- Перші розробки почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.
- За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж сьогодні в середньому пропонують провайдери.
- Нещодавно Маск звернувся до Міжнародного союзу відеозв'язку із запитом надати окремий спектр для 30 тисяч нових супутників інтернет-покриття. Перші 60 інтернет-супутників успішно були запущені в травні 2019 року.