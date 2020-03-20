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Супутниковий інтернет Starlink: на орбіті Землі вже 360 інтернет-супутників SpaceX 

П'ятниця, 20 березня 2020, 01:16
Супутниковий інтернет Starlink: на орбіті Землі вже 360 інтернет-супутників SpaceX 

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: Twitter SpaceX

Деталі: Старт двоступеневої ракети Falcon 9 компанії SpaceX був здійснений з пускового комплексу LC-39A на космодромі NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Запуск планувалося здійснити раніше, але він був скасований перед самим стартом через виявлені проблеми у двигуні ракети.

Це вже шостий вивід на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня минулого року, в рамках проєкту Starlink.

З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX буде складатися вже з 360 космічних апаратів системи Starlink.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія SpaceX, яка використовується для запусків вже в п'ятий раз, повинна була здійснити керовану посадку на плавучій платформі Of Course I Still Love You, яка знаходитися в 630 км від космодрому на мисі Канаверал. Проте, через технічні проблеми розгінний модуль не змогли повернути на плавучу платформу і зазнав аварії.

Детальніше читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Нагадуємо:

  • Компанія SpaceX має план запустити 12 тисяч космічних апаратів Starlink для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття.
  • Перші розробки почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.
  • За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж сьогодні в середньому пропонують провайдери.
  • Нещодавно Маск звернувся до Міжнародного союзу відеозв'язку із запитом надати окремий спектр для 30 тисяч нових супутників інтернет-покриття. Перші 60 інтернет-супутників успішно були запущені в травні 2019 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкосмос
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