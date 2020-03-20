Супутниковий інтернет Starlink: на орбіті Землі вже 360 інтернет-супутників SpaceX 

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П'ятниця, 20 березня 2020, 02:16

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: Twitter SpaceX

Деталі: Ракета компанії SpaceX 18 березня стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Маршова ступінь ракети Falcon 9 вирушила в космос вп'яте. Проте, через технічні проблеми розгінний модуль не змогли повернути на плавучу платформу в Атлантичному океані. 

Детальніше читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Нагадуємо:

  • Компанія SpaceX має план запустити 12 тисяч космічних апаратів Starlink для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття.
  • Перші розробки почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.
  • За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж сьогодні в середньому пропонують провайдери.
  • Нещодавно Маск звернувся до Міжнародного союзу відеозв'язку із запитом надати окремий спектр для 30 тисяч нових супутників інтернет-покриття. Перші 60 інтернет-супутників успішно були запущені в травні 2019 року.

Теми: США космос


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