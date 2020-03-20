Супутниковий інтернет Starlink: на орбіті Землі вже 360 інтернет-супутників SpaceX 

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: Twitter SpaceX

Деталі: Ракета компанії SpaceX 18 березня стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Маршова ступінь ракети Falcon 9 вирушила в космос вп'яте. Проте, через технічні проблеми розгінний модуль не змогли повернути на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Детальніше читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

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