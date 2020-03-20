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Спутниковый интернет Starlink: на орбите Земли уже 360 интернет-спутников SpaceX

Пятница, 20 марта 2020, 01:16
Спутниковый интернет Starlink: на орбите Земли уже 360 интернет-спутников SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink.

Источник: Twitter SpaceX

Детали: Старт двухступенчатой ​​ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен с пусковой комплекс LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Запуск планировалось осуществить раньше, но он был отменен перед самым стартом за обнаруженных проблем в двигателе ракеты.

Это уже шестой вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекту Starlink.

С учетом нынешних спутников орбитальную группировку SpaceX будет состоять уже из 360 космических аппаратов системы Starlink.

Первая многократная ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в пятый раз, должна была осуществить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая находиться в 630 км от космодрома на мысе Канаверал. Однако, из-за технических проблем разгонный модуль не смогли вернуть на плавучую платформу и потерпел крушение.

Подробнее читайте по ссылке: Wi-Fi для всей планеты. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX и OneWeb

Напомним:

  • Компания SpaceX запустит 12 тысяч космических аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.
  • Первые разработки начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.
  • По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры.
  • Недавно Маск обратился к Международному союзу видеосвязи с запросом предоставить отдельный спектр для 30 тысяч новых спутников интернет-покрытия. Первые 60 интернет-спутников успешно были запущены в мае 2019 года

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкосмос
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