Спутниковый интернет Starlink: на орбите Земли уже 360 интернет-спутников SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink.

Источник: Twitter SpaceX

Детали: Старт двухступенчатой ​​ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен с пусковой комплекс LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Запуск планировалось осуществить раньше, но он был отменен перед самым стартом за обнаруженных проблем в двигателе ракеты.

Это уже шестой вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекту Starlink.

С учетом нынешних спутников орбитальную группировку SpaceX будет состоять уже из 360 космических аппаратов системы Starlink.

Первая многократная ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в пятый раз, должна была осуществить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая находиться в 630 км от космодрома на мысе Канаверал. Однако, из-за технических проблем разгонный модуль не смогли вернуть на плавучую платформу и потерпел крушение.

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Напомним: