Спутниковый интернет Starlink: на орбите Земли уже 360 интернет-спутников SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink.

Источник: Twitter SpaceX

Детали: Ракета компании SpaceX 18 марта стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Маршевая ступень ракеты Falcon 9 отправилась в космос в пятый раз. Однако, из-за технических проблем разгонный модуль не смогли вернуть на плавучую платформу в Атлантическом океане.

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Напомним: