Спутниковый интернет Starlink: на орбите Земли уже 360 интернет-спутников SpaceX
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Пятница, 20 марта 2020, 02:16
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink.
Источник: Twitter SpaceX
Детали: Ракета компании SpaceX 18 марта стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Маршевая ступень ракеты Falcon 9 отправилась в космос в пятый раз. Однако, из-за технических проблем разгонный модуль не смогли вернуть на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Liftoff! pic.twitter.com/eToRAbYW1q
— SpaceX (@SpaceX) March 18, 2020
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Напомним:
- Компания SpaceX запустит 12 тысяч космических аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.
- Первые разработки начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.
- По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры.
- Недавно Маск обратился к Международному союзу видеосвязи с запросом предоставить отдельный спектр для 30 тысяч новых спутников интернет-покрытия. Первые 60 интернет-спутников успешно были запущены в мае 2019 года
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