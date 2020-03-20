SpaceX запланувала свій перший політ з екіпажем NASA

Компанія Ілона Маска SpaceX вперше відправить астронавтів на МКС.

Джерело: NASA, передає "Голос Америки"

Деталі: SpaceX планує у травні запустити ракету Falcon 9, яка доставить астронавтів Боба Бенці і Дага Херлі до Міжнародної космічної станції.

Дослівно: "У даний час NASA і SpaceX виходять з того, що запуск відбудеться не раніше середини-кінця травня".

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