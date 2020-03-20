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SpaceX запланувала свій перший політ з екіпажем NASA

П'ятниця, 20 березня 2020, 02:09
SpaceX запланувала свій перший політ з екіпажем NASA

Компанія Ілона Маска SpaceX вперше відправить астронавтів на МКС.

Джерело: NASA, передає "Голос Америки"

Деталі: SpaceX планує у травні запустити ракету Falcon 9, яка доставить астронавтів Боба Бенці і Дага Херлі до Міжнародної космічної станції.

Дослівно: "У даний час NASA і SpaceX виходять з того, що запуск відбудеться не раніше середини-кінця травня".

Нагадаємо:

  • Компанія Ілона Маска SpaceX провела останнє випробування ракети Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon і готова до свого першого польоту з екіпажем NASA.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкосмос
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