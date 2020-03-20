SpaceX запланувала свій перший політ з екіпажем NASA
П'ятниця, 20 березня 2020, 02:09
Компанія Ілона Маска SpaceX вперше відправить астронавтів на МКС.
Джерело: NASA, передає "Голос Америки"
Деталі: SpaceX планує у травні запустити ракету Falcon 9, яка доставить астронавтів Боба Бенці і Дага Херлі до Міжнародної космічної станції.
Дослівно: "У даний час NASA і SpaceX виходять з того, що запуск відбудеться не раніше середини-кінця травня".
Нагадаємо:
- Компанія Ілона Маска SpaceX провела останнє випробування ракети Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon і готова до свого першого польоту з екіпажем NASA.