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SpaceX запланировала свой первый полет с экипажем NASA

Пятница, 20 марта 2020, 02:09
SpaceX запланировала свой первый полет с экипажем NASA

Компания Илона Маска SpaceX впервые отправит астронавтов на МКС.

Источник: NASA, передает "Голос Америки"

Детали: SpaceX планирует в мае запустить ракету Falcon 9, которая доставит астронавтов Боба Бенци и Дага Херли Международной космической станции.

Дословно: "В настоящее время NASA и SpaceX исходят из того, что запуск состоится не раньше середины-конца мая".

Напомним:

  • Компания Илона Маска SpaceX провела последнее испытание ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и готова к своему первому полету с экипажем NASA.

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Темы: СШАкосмос
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