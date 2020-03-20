SpaceX запланировала свой первый полет с экипажем NASA
329 просмотров
Пятница, 20 марта 2020, 03:09
Компания Илона Маска SpaceX впервые отправит астронавтов на МКС.
Источник: NASA, передает "Голос Америки"
Детали: SpaceX планирует в мае запустить ракету Falcon 9, которая доставит астронавтов Боба Бенци и Дага Херли Международной космической станции.
Дословно: "В настоящее время NASA и SpaceX исходят из того, что запуск состоится не раньше середины-конца мая".
Напомним:
- Компания Илона Маска SpaceX провела последнее испытание ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и готова к своему первому полету с экипажем NASA.
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!