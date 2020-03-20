SpaceX запланировала свой первый полет с экипажем NASA

329 просмотров
Пятница, 20 марта 2020, 03:09

Компания Илона Маска SpaceX впервые отправит астронавтов на МКС.

Источник: NASA, передает "Голос Америки"

Детали: SpaceX планирует в мае запустить ракету Falcon 9, которая доставит астронавтов Боба Бенци и Дага Херли Международной космической станции.

Дословно: "В настоящее время NASA и SpaceX исходят из того, что запуск состоится не раньше середины-конца мая".

Напомним:

  • Компания Илона Маска SpaceX провела последнее испытание ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и готова к своему первому полету с экипажем NASA.

Темы: США космос


powered by lun.ua
Материалы по теме
Спутниковый интернет Starlink: на орбите Земли уже 360 интернет-спутников SpaceX 20 марта 2020, 02:16
Нацгвардия США будет задействована в борьбе с новым коронавирусом 20 марта 2020, 01:19
США готовят депортацию молдавского олигарха Плахотнюка 19 марта 2020, 18:28
Все новости
Главные новости
SpaceX запланировала свой первый полет с экипажем NASA
В Украине 26 случаев заражения новым коронавирусом
Украинцы начали заражать коронавирусом друг друга – Минздрав
Соврал о контактах: появились детали о житомирянине с коронавирусом
Все новости
подкаст

Врач-инфекционист о карантине и распространении COVID-19 в Украине

здоровье

Грипп 2020: симптомы, лечение, как передается и как отличить от простуды

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!