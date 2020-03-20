SpaceX запланировала свой первый полет с экипажем NASA

Компания Илона Маска SpaceX впервые отправит астронавтов на МКС.

Источник: NASA, передает "Голос Америки"

Детали: SpaceX планирует в мае запустить ракету Falcon 9, которая доставит астронавтов Боба Бенци и Дага Херли Международной космической станции.

Дословно: "В настоящее время NASA и SpaceX исходят из того, что запуск состоится не раньше середины-конца мая".

Напомним: