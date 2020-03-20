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Формування Російської Федерації 15 разів обстріляли українські позиції 

П'ятниця, 20 березня 2020, 06:19
Формування Російської Федерації 15 разів обстріляли українські позиції 

19 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 8 обстрілів.

Сім обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 19 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає".

"Українська правда" в Threads

Теми: Донбасвійна
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