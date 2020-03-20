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Формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли украинские позиции

Пятница, 20 марта 2020, 06:19
Формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли украинские позиции

19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов.

Семь обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 19 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассвойна
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