Формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли украинские позиции

19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов.

Семь обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 19 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет".