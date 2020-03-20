Евакуація українців: до Києва прибуло два спецпотяги з Польщі

Пасажиропотік через державний кордон продовжує зменшуватись, Україна евакуює своїх громадян спецрейсами авіа та залізницею.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Демченка, ситуація на кордоні залишається контрольованою. Продовжує зменшуватись пасажиропотік. Загалом на трьох напрямках: державний кордон, лінія розмежування на Донбасі і адмінмежа з Кримом за добу прослідувало 27,5 тисячі людей (25,5 тисяч — через держкордон).

Більшість із тих, хто перетинав державний кордон, слідували на в'їзд в Україну, це переважно наші громадяни.

Триває перевезення громадян, які прибувають на пункти пропуску без транспортних засобів: автобусами, які були організовані спільно з органами місцевої влади та ДСНС перевезено 2300 осіб.

Продовжують прибувати евакуаційні авіарейси з українцями. З різних напрямків. Їх приймають столичні аеропорти, а також у Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.

Оскільки є попит на повернення українців зокрема із Польщі, Міністерство інфраструкутри разом із МЗС та "Укрзалізницею" організувало додаткові спецрейси залізницею. Зранку 20 березня вже прибуло два таких потяги, до кінця дня очікується ще декілька.

Пряма мова: "З Києва до Перемишля вони йшли порожні, лише з екіпажем, а поверталися з нашими громадянами. Наразі таким чином в Україну повернулося більше 1150 українців, а також двоє іноземців із посвідкою на проживання в Україні.

На борт цих потягів піднялися представники санітарно-карантинного підрозділу, людям виміряли температуру і перевірили їхній стан здоров'я візуально. Підвищеної температури ніхто не мав. Люди заповнили згоду на добровільне проведення профілактичних заходів, і всі вони прослідували в Україну".