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Эвакуация украинцев: в Киев прибыло два спецпоезда из Польши

Пятница, 20 марта 2020, 09:22
Эвакуация украинцев: в Киев прибыло два спецпоезда из Польши

Пассажиропоток через государственную границу продолжает уменьшаться, Украина эвакуирует своих граждан спецрейсами авиа и железной дорогой.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Демченко, ситуация на границе остается контролируемой.

Продолжает уменьшаться пассажиропоток. Всего на трех направлениях: государственная граница, линия разграничения на Донбассе и админграница с Крымом за сутки последовало 27,5 тысячи человек (25,5 тысячи - через госграницу).

Большинство из тех, кто пересекал государственную границу, следовали на въезд в Украину, это преимущественно наши граждане.

Продолжаются перевозки граждан, прибывающих на пункты пропуска без транспортных средств: автобусами, которые были организованы совместно с органами местной власти и ГСЧС перевезено 2300 человек.

Продолжают прибывать эвакуационные авиарейсы с украинцами. С разных направлений. Их принимают столичные аэропорты, а также в Харькове, Львове, Днипре и Одессе.

Поскольку есть спрос на возвращение украинцев в частности из Польши, Министерство инфраструкутры вместе с МИД и "Укрзализныцей" организовало дополнительные спецрейсы железной дорогой. Утром 20 марта уже прибыло два таких поезда, до конца дня ожидается еще несколько.

 

Прямая речь: "Из Киева в Перемышль они шли пустые, только с экипажем, а возвращались с нашими гражданами. Сейчас таким образом в Украине вернулось более 1150 украинцев, а также двое иностранцев с видом на жительство в Украине.

На борт этих поездов поднялись представители санитарно-карантинного подразделения, людям измерили температуру и проверили их состояние здоровья визуально. Повышенной температуры никто не имел. Люди заполнили согласие на добровольное проведение профилактических мероприятий, и все они последовали в Украину".

 
 

Валентина Романенко, УП

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Темы: коронавирусCovid-2019Пограничная служба
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