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Прем’єр Британії очікує перелому в епідемії коронавірусу в найближчі 12 тижнів

П'ятниця, 20 березня 2020, 09:26

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив , що країна "може переломити хід" боротьби з коронавірусом в найближчі 12 тижнів, але все ж визнав, що уряд не знає, як довго триватиме криза.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Джонсон подякував британцям за їх "величезні зусилля" щодо виконання рекомендацій уряду задля припинення поширення хвороби.

"Ми просимо студентів відкласти навчання, ми просимо людей не спілкуватися звичайним чином, і вже зараз ми бачимо, який вплив це робить на економіку Британії і на бізнес, на великі компанії. Тому дуже важливо, щоб ми в уряді  підтримували їх" - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо можливості здолати епідемію за 12 тижнів і  чи може життя у Британії може повернутися до норми до літа, Джонсон сказав: "Я переконаний, що ми доб'ємося цього".

"Я думаю, що ми можемо переломити ситуацію протягом наступних 12 тижнів, але це залежить від колективних, рішучих дій", – заявив прем’єр.

Однак пізніше на питання, що він мав на увазі під "переломним моментом", прем'єр-міністр зізнався, що уряд "не знає, як довго" триватиме спалах коронавірусу.

"На даний момент хвороба протікає таким чином, що, схоже, ще не реагує на наші втручання", - сказав він.

Напередодні кількість людей, які померли після зараження коронавірусом у Британії, зросла до 144.

Станом на 13.00 в четвер у Британії було зареєстровано 3269 підтверджених випадків захворювання коронавірусом.

  

Теми: Велика БританіякоронавірусепідеміяCovid-2019
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