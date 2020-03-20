Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Британии ожидает перелома в эпидемии коронавируса в ближайшие 12 недель

Пятница, 20 марта 2020, 09:26

Премьер Британии Борис Джонсон заявил , что страна "может переломить ход" борьбы с коронавирусом в ближайшие 12 недель, но все же признал, что правительство не знает, как долго продлится кризис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон поблагодарил британцев за их "огромные усилия" по выполнению рекомендаций правительства для прекращения распространения болезни.

"Мы просим студентов отложить обучение, мы просим людей не общаться обычным образом, и уже сейчас мы видим, какое влияние это оказывает на экономику Британии и на бизнес, на крупные компании. Поэтому очень важно, чтобы мы в правительстве поддерживали их", - отметил он.

Отвечая на вопрос о возможности одолеть эпидемию за 12 недель и может ли жизнь в Британии может вернуться в норму к лету, Джонсон сказал: "Я убежден, что мы добьемся этого".

"Я думаю, что мы можем переломить ситуацию в течение следующих 12 недель, но это зависит от коллективных, решительных действий", - заявил премьер.

Однако позже на вопрос, что он имел в виду под "переломным моментом", премьер-министр признался, что правительство "не знает, как долго продлится вспышка коронавируса.

"На данный момент болезнь протекает таким образом, что, похоже, еще не реагирует на наши вмешательства", - сказал он.

Накануне количество людей, умерших после заражения коронавирусом в Британии, возросло до 144.

По состоянию на 13.00 в четверг в Британии было зарегистрировано 3269 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританиякоронавирусэпидемияCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Великобритания
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Британия назвала имя нового посла в Украине
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: