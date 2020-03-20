Премьер Британии ожидает перелома в эпидемии коронавируса в ближайшие 12 недель

Премьер Британии Борис Джонсон заявил , что страна "может переломить ход" борьбы с коронавирусом в ближайшие 12 недель, но все же признал, что правительство не знает, как долго продлится кризис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон поблагодарил британцев за их "огромные усилия" по выполнению рекомендаций правительства для прекращения распространения болезни.

"Мы просим студентов отложить обучение, мы просим людей не общаться обычным образом, и уже сейчас мы видим, какое влияние это оказывает на экономику Британии и на бизнес, на крупные компании. Поэтому очень важно, чтобы мы в правительстве поддерживали их", - отметил он.

Отвечая на вопрос о возможности одолеть эпидемию за 12 недель и может ли жизнь в Британии может вернуться в норму к лету, Джонсон сказал: "Я убежден, что мы добьемся этого".

"Я думаю, что мы можем переломить ситуацию в течение следующих 12 недель, но это зависит от коллективных, решительных действий", - заявил премьер.

Однако позже на вопрос, что он имел в виду под "переломным моментом", премьер-министр признался, что правительство "не знает, как долго продлится вспышка коронавируса.

"На данный момент болезнь протекает таким образом, что, похоже, еще не реагирует на наши вмешательства", - сказал он.

Накануне количество людей, умерших после заражения коронавирусом в Британии, возросло до 144.

По состоянию на 13.00 в четверг в Британии было зарегистрировано 3269 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.