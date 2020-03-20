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Фінляндія втретє поспіль очолила рейтинг найщасливіших країн світу, Україна – лише 123-тя

П'ятниця, 20 березня 2020, 09:56

Фінляндія у 2019 році очолила рейтинг найщасливіших країн світу, крім неї, до першої десятки увійшли ще вісім європейських країн.

Про це, як повідомляє "Європейська правда",  йдеться у доповіді World Happiness Report.

Доповідь World Happiness Report була вперше випущена у 2012 році за підтримки ООН. У ній оцінюються 156 країн і враховуються наступні показники: ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, сприйняття корупції та інші.

До першої десятки увійшли Фінляндія, Данія, Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Нова Зеландія, Австрія та Люксембург.

Україна у рейтингу обіймає 123-тю сходинку, і це є найнижчою позицією серед європейських країн, попри те, що наша країна у порівнянні з попереднім рейтингом піднялася на 10 сходинок. У Грузії 117-те місце, у Молдови – 70-те, у Білорусі – 75-те.

Найбільш нещасливими країнами стали Афганістан (153 місце), Південний Судан (152), Зімбабве (151) та Руанда (150).

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