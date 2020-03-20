Финляндия в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, Украина - только 123-я

1395 просмотров
Пятница, 20 марта 2020, 10:56

Финляндия в 2019 году возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, кроме нее, в первую десятку вошли еще восемь европейских стран.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в докладе World Happiness Report.

Доклад World Happiness Report был впервые выпущен в 2012 году при поддержке ООН. В нем оцениваются 156 стран и учитываются следующие показатели: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятие коррупции и др.

В первую десятку вошли Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Украина в рейтинге занимает 123-ю строчку, и это самая низкая позиция среди европейских стран, несмотря на то, что наша страна по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась на 10 ступенек. У Грузии - 117-е место, у Молдовы - 70-е, в у Беларуси - 75-е.

Самыми несчастными странами стали Афганистан (153-е место), Южный Судан (152), Зимбабве (151) и Руанда (150).



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Украине за сутки 56 подозрений на коронавирус
Военный самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и оборудованием
Европа обогнала Китай по количеству диагностированных больных коронавирусом
Формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли украинские позиции
Все новости
советы

10 советов, как эффективно работать из дома

советы

Что приготовить на случай инфекционной больницы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів