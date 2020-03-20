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Финляндия в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, Украина - только 123-я

Пятница, 20 марта 2020, 09:56

Финляндия в 2019 году возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, кроме нее, в первую десятку вошли еще восемь европейских стран.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в докладе World Happiness Report.

Доклад World Happiness Report был впервые выпущен в 2012 году при поддержке ООН. В нем оцениваются 156 стран и учитываются следующие показатели: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятие коррупции и др.

В первую десятку вошли Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Украина в рейтинге занимает 123-ю строчку, и это самая низкая позиция среди европейских стран, несмотря на то, что наша страна по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась на 10 ступенек. У Грузии - 117-е место, у Молдовы - 70-е, в у Беларуси - 75-е.

Самыми несчастными странами стали Афганистан (153-е место), Южный Судан (152), Зимбабве (151) и Руанда (150).

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