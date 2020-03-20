Карантин: У Харкові розлючені пасажири блокують трамваї

У Харкові жителі міста перекривають рух трамваїв через обмеження можливої ​​кількості пасажирів у зв'язку з карантином, покликаним обмежити поширення коронавірусної хвороби COVID 19.

Джерело: директор Департаменту у справах інформації та зав’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко у Facebook, сайт міськради

Пряма мова: "Зупинка трамваю "Станція метро академіка Павлова", вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова, розворотне коло 602 м/р, пр. Тракторобудівників – вул. Немишлянська, вул. Морозова – вул. Киргизька до вул. Костичева; Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників, Холодна гора – це лише короткий перелік вулиць та зупинок, де городяни перекривають рух трамваїв через обмеження кількості пасажирів.

Одному трамваю розлючені пасажири розбили лобове скло.

Для розблокування руху всюди викликаємо поліцію, але це поки мало допомагає.

Оскільки на зазначених ділянках трамваї заблоковано, як ви розумієте, трамваї далі не йдуть, люди на зупинках по маршруту не знають, через що затримка.

При закритому метро перекриття доріг лише погіршує ситуацію з перевезенням людей".

Деталі: Харківська міськрада закликає не блокувати рух наземного транспорту і не погіршувати і так непросту ситуацію з перевезеннями людей в умовах антиепідеміологічних заходів.

Міськрада наголошує, що "тісний міжособистісний контакт тих, хто протестує на рейках, – аж ніяк не сприяє поліпшенню протиепідеміологічної ситуації".