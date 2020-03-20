Карантин: В Харькове разъярённые пассажиры блокируют трамваи

В Харькове горожане перекрывают движение трамваев из-за ограничения возможного количества пассажиров в связи с карантином, призванным ограничить распространение коронавирусной болезни COVID 19.

Источник: директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook

Прямая речь: "Остановка трамвая "Станция метро академика Павлова", ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова, разворотный круг 602м/р, пр. Тракторостроителей – ул. Немышлянская, ул. Морозова – ул. Киргизская к ул. Костычева; Салтовское шоссе – пр.Тракторостроителей, Холодная гора – это только краткий перечень улиц и остановок, где горожане перекрывают движение трамваев из-за ограничения количества пассажиров.

У одного трамвая разъярённые пассажиры разбили лобовое стекло.

Для разблокирования движения везде вызываем полицию, но это пока мало помогает.

Поскольку на указанных участках трамваи заблокированы, как вы понимаете, трамваи дальше не идут, люди на остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка.

При закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей".

Детали: Харьковский горсовет призывает не блокировать движение наземного транспорта и не ухудшать и так непростую ситуацию с перевозками людей в условиях антиэпидемиологических мер.

Горсовет подчеркивает, что "тесный межличностный контакт протестующих на рельсах – никак не способствует улучшению противоэпидимиологической ситуации".