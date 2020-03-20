У суботу та неділю в Україні переважатиме волога погода, а температура повітря знизиться до 4-5 градусів тепла вдень.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "21-22 березня в Україну забіжить арктичне повітря. Температура почне знижуватися.

У суботу очікується протягом дня +4+9 градусів, на Сході +7+12 градусів, а на Півдні ще побуде +9+14 градусів.

У неділю вже вріже вдень -1+5 градусів, на Півдні до +9 градусів".

Деталі: За словами Діденко, на вихідні через атмосферні фронти в Україні прогнозують дощ та мокрий сніг. Посилиться вітер.

У Києві вихідними також очікуються періодичні опади: дощ, потім мокрий сніг.

21 березня вдень у столиці похолодає до +6+7 градусів. У неділю до +3 градусів.

На наступному тижні також передбачаються ночі із морозом, вдень слабенькі "плюси".

Синоптик повідомляє, що потепління відновиться з четверга, 26-го березня.