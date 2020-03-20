В Украину забежит арктический воздух

3247 просмотров
Пятница, 20 марта 2020, 11:54

В субботу и воскресенье в Украине будет преобладать влажная погода, а температура воздуха снизится до 4-5 градусов тепла днем.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "21-22 марта в Украину забежит арктический воздух. Температура начнет снижаться.

В субботу ожидается в течение дня +4+9 градусов, на Востоке +7+12 градусов, а на юге еще побудет +9+14 градусов.

В воскресенье уже врежет днем ​​-1+5 градусов, на юге до +9 градусов".

Детали: По словам Диденко, на выходные из-за атмосферных фронтов в Украине прогнозируют дождь и мокрый снег. Усилится ветер.

 

В Киеве выходными также ожидаются периодические осадки: дождь, потом мокрый снег.

21 марта днем ​​в столице похолодает до +6+7 градусов. В воскресенье до +3 градусов.

 

На следующей неделе также предусматриваются ночи с морозом, днем ​​слабые "плюсы".

Синоптик сообщает, что потепление возобновится с четверга, 26 марта.

 

Украинская правда


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Украине за сутки 56 подозрений на коронавирус
Военный самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и оборудованием
Европа обогнала Китай по количеству диагностированных больных коронавирусом
Формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли украинские позиции
Все новости
Лайфхаки

Как сделать так, чтобы от ношения маски не болели уши

подкаст

Врач-инфекционист о карантине и распространении COVID-19 в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!