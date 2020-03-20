В Украину забежит арктический воздух
В субботу и воскресенье в Украине будет преобладать влажная погода, а температура воздуха снизится до 4-5 градусов тепла днем.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Прямая речь: "21-22 марта в Украину забежит арктический воздух. Температура начнет снижаться.
В субботу ожидается в течение дня +4+9 градусов, на Востоке +7+12 градусов, а на юге еще побудет +9+14 градусов.
В воскресенье уже врежет днем -1+5 градусов, на юге до +9 градусов".
Детали: По словам Диденко, на выходные из-за атмосферных фронтов в Украине прогнозируют дождь и мокрый снег. Усилится ветер.
В Киеве выходными также ожидаются периодические осадки: дождь, потом мокрый снег.
21 марта днем в столице похолодает до +6+7 градусов. В воскресенье до +3 градусов.
На следующей неделе также предусматриваются ночи с морозом, днем слабые "плюсы".
Синоптик сообщает, что потепление возобновится с четверга, 26 марта.