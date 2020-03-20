В субботу и воскресенье в Украине будет преобладать влажная погода, а температура воздуха снизится до 4-5 градусов тепла днем.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "21-22 марта в Украину забежит арктический воздух. Температура начнет снижаться.

В субботу ожидается в течение дня +4+9 градусов, на Востоке +7+12 градусов, а на юге еще побудет +9+14 градусов.

В воскресенье уже врежет днем ​​-1+5 градусов, на юге до +9 градусов".

Детали: По словам Диденко, на выходные из-за атмосферных фронтов в Украине прогнозируют дождь и мокрый снег. Усилится ветер.

В Киеве выходными также ожидаются периодические осадки: дождь, потом мокрый снег.

21 марта днем ​​в столице похолодает до +6+7 градусов. В воскресенье до +3 градусов.

На следующей неделе также предусматриваются ночи с морозом, днем ​​слабые "плюсы".

Синоптик сообщает, что потепление возобновится с четверга, 26 марта.