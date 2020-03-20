Австрія продовжила режим посилених заходів до 13 квітня

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про продовження терміну дії низку заходів, спрямованих на боротьбу із поширенням коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kurier.

"Ми чинимо правильно. Цифри доводять це. Моє велике прохання до вас: тримайтеся. Ми не можемо здатися. Заходи триватимуть до 13 квітня", - сказав Курц.

Навчальні заклади залишаються закритими, тільки 5 відсотків учнів ходять до школи, це діти людей, які працюють в критично важливих сферах інфраструктури.

Робота громадського транспорту значно скоротилася, заборонені всі масові заходи, не працюють ресторани і магазини, крім супермаркетів і аптек.

Міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер високо оцінив поведінку австрійців, які здебільшого дотримуються цих заходів. "Але зараз близько 5 процентів не дотримуються цього", - сказав він.

Нехаммер попереджає про необхідність дотримуватися "правила відстані 1 метр". За недотримання карантинних заходів загрожує штраф до 3600 євро.

"Рестораторам, які піддалися спокусі відкритися, загрожує штраф в розмірі 30 000 євро", - додав міністр.

Станом на п'ятницю в Австрії зареєстровано 2264 випадок захворювання, але тільки 70 осіб госпіталізовано. Решта перебувають в домашньому карантині, так як мають легкі симптоми.

Нагадаємо, 19 березня влада Австрії запровадила карантинний режим для західного регіону Тіроль, що на кордоні з північною Італією, який став центром спалаху коронавірусу в країні.