Австрия продлила режим усиленных мер до 13 апреля

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о продлении срока действия ряда мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

"Мы поступаем правильно. Цифры доказывают это. Моя большая просьба к вам: держитесь. Мы не можем сдаться. Меры продлятся до 13 апреля", - сказал Курц.

Учебные заведения остаются закрытыми, только 5 процентов учащихся ходят в школы, это дети людей, работающих в критически важных сферах инфраструктуры.

Работа общественного транспорта значительно сократилась, запрещены все массовые мероприятия, не работают рестораны и магазины, кроме супермаркетов и аптек.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер высоко оценил поведение австрийцев, которые по большей части придерживаются этих мер. "Но сейчас это около 5 процентов не придерживаются этого", - сказал он.

Нехаммер предупреждает о необходимости соблюдать "правило расстояния 1 метр". За несоблюдение карантинных мер грозит штраф до 3600 евро.

"Рестораторам, поддавшимся искушению открыться, грозит штраф в размере 30 000 евро", - добавил министр.

По состоянию на пятницу в Австрии зарегистрировано 2264 случае заболевания, но только 70 человек госпитализированы. Остальные находятся в домашнем карантине, так как имеют легкие симптомы.

Напомним, 19 марта власти Австрии ввели карантинный режим для западного региона Тироль, на границе с северной Италией, который стал центром вспышки коронавируса в стране.