Іспанія стала четвертою країною світу, де від коронавірусу померли понад 1000 людей

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П'ятниця, 20 березня 2020, 13:35

Кількість померлих від ускладнень в результаті інфікування коронавірусом в Іспанії зросла до 1002.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров’я Іспанії, у країні нараховується 19 980 заражених коронавірусом, 1141 особа перебуває у відділеннях інтенсивної терапії, 1588 пацієнтів одужали.

Найбільше хворих у Мадридській громаді, далі йдуть регіони Країна Басків, Ла-Ріоха і Наварра.

Іспанія стала четвертою країною у світі, де від коронавірусу померли понад тисячу, раніше такі цифри були зафіксовані в Китаї, Ірані та Італії.

Уряд Іспанії напередодні розпорядився на певний час закрити всі готелі країни через тривале поширення коронавірусу.

Влада запровадила надзвичайний стан у країні на 15 днів, але, ймовірно, він буде продовжений.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Великій Британії сумарно перевищила кількість хворих у Китаї.

Теми: коронавірус Іспанія


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