Испания стала четвертой страной мира, где от коронавируса умерли более 1000 человек
Количество умерших от осложнений в результате инфицирования коронавирусом в Испании выросла до 1002.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения Испании, в стране насчитывается 19 980 зараженных коронавирусом, 1141 лицо находится в отделении интенсивной терапии, 1588 пациентов выздоровели.
Больше всего больных в Мадридской общине, далее следуют регионы Страна Басков, Ла-Риоха и Наварра.
Испания стала четвертой страной в мире, где от коронавируса умерли более тысячи, раньше такие цифры были зафиксированы в Китае, Иране и Италии.
Правительство Испании накануне распорядилось на время закрыть все отели страны из-за длительного распространение коронавируса.
Власти ввели чрезвычайное положение в стране на 15 дней, но, вероятно, оно будет продолжено.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в странах Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Великобритании суммарно превысило количество больных в Китае.