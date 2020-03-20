Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Испания стала четвертой страной мира, где от коронавируса умерли более 1000 человек

Пятница, 20 марта 2020, 12:35

Количество умерших от осложнений в результате инфицирования коронавирусом в Испании выросла до 1002.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Испании, в стране насчитывается 19 980 зараженных коронавирусом, 1141 лицо находится в отделении интенсивной терапии, 1588 пациентов выздоровели.

Больше всего больных в Мадридской общине, далее следуют регионы Страна Басков, Ла-Риоха и Наварра.

Испания стала четвертой страной в мире, где от коронавируса умерли более тысячи, раньше такие цифры были зафиксированы в Китае, Иране и Италии.

Правительство Испании накануне распорядилось на время закрыть все отели страны из-за длительного распространение коронавируса.

Власти ввели чрезвычайное положение в стране на 15 дней, но, вероятно, оно будет продолжено.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в странах Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Великобритании суммарно превысило количество больных в Китае.

Темы: коронавирусИспания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: