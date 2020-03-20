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Був без маски, розбив двері тролейбуса: у Києві поліція склала адмінпротокол

П'ятниця, 20 березня 2020, 12:35
Був без маски, розбив двері тролейбуса: у Києві поліція склала адмінпротокол

У Києві поліцейські склали адміністративний протокол на чоловіка, який порушив правила карантину та пошкодив транспортний засіб.

Джерело: столична поліція, її речник Андрій Крищенко

Деталі: Поліцейські зазначають, що правопорушник попри заборону водія та кондуктора тролейбуса у грубій формі без захисної маски намагався потрапити у салон, де вже перебувала достатня кількість пасажирів. У розпалі конфлікту чоловік також навмисно пошкодив тролейбус, розбивши скляні двері.

Інцидент стався на вулиці Московській у Печерському районі столиці вранці 20 березня.

Прибувши на місце події, правоохоронці доставили правопорушника до Печерського управління поліції.

Ним виявився 51-річний житель Чернігівської області. На нього склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели з чоловіком роз'яснювальну бесіду.

Пряма мова Крищенка: "Поліція вкотре закликає громадян відповідально ставитись до встановлених правил карантину, адже у разі недотримання протиепідемічних заходів та виявлення порушень працівники поліції будуть негайно вживати заходи, спрямовані на притягнення винних осіб до відповідальності".

Чому це важливо: У Києві введено суворі обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Зокрема мінімум до 3 квітня зупинено роботу метрополітена. У КМДА вважають, що цей вид транспорту є найбільш сприятливим для поширення інфекції.

Також у наземному громадському транспорті запроваджено обмеження: перевезення не більше 10 осіб одночасно та обов'язкова наявність медичної маски. Водночас кияни скаржаться на черги та відсутність масок в аптеках столиці.

Теми: коронавірусКиївполіція
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