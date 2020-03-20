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Был без маски, разбил двери троллейбуса: в Киеве полиция составила админпротокол

Пятница, 20 марта 2020, 12:35
Был без маски, разбил двери троллейбуса: в Киеве полиция составила админпротокол

В Киеве полицейские составили административный протокол на мужчину, который нарушил правила карантина и повредил транспортное средство.

Источник: столичная полиция, ее спикер Андрей Крищенко

Детали: По данным полиции, правонарушитель несмотря на запрет водителя и кондуктора троллейбуса в грубой форме без защитной маски пытался попасть в салон, где уже находилось достаточное количество пассажиров. В разгар конфликта мужчина также намеренно повредил троллейбус, разбив стеклянные двери.

Инцидент произошел на улице Московской в Печерском районе столицы утром 20 марта.

Прибыв на место происшествия, правоохранители доставили правонарушителя в Печерское управление полиции.

Им оказался 51-летний житель Черниговской области. На него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с мужчиной разъяснительную беседу.

Прямая речь Крищенко: "Полиция в очередной раз призывает граждан ответственно относиться к установленным правилам карантина, ведь в случае несоблюдения противоэпидемических мероприятий и выявления нарушений работники полиции будут немедленно принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности".

Почему это важно: В Киеве введены строгие ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности минимум до 3 апреля остановлена работа метрополитена. В КГГА считают, что этот вид транспорта является наиболее благоприятным для распространения инфекции.

Также в наземном общественном транспорте введены ограничения: перевозки не более 10 человек одновременно и обязательное наличие медицинской маски. В то же время киевляне жалуются на очереди и отсутствие масок в аптеках столицы.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевполиция
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