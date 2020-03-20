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64 українці повернулися з Хорватії, залишаються ще 50 осіб – посол

П'ятниця, 20 березня 2020, 13:26

64 українських громадян, які застрягли у Хорватії, повернулися в Україну. У Хорватії залишаються ще понад 50 осіб.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич у своєму Twitter.

"Станом на 20 березня з Хорватії вивезено 64-х українців. Завершуємо підготовку вивезення ще 55-ти (кількість змінюється). Ми працюємо цілодобово, щоб допомогти вам повернутися щонайскоріше додому", - зазначив Кирилич.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, станом на 18 березня кількість громадян, які планують повернутись в Україну, складала близько 38 тисяч

У МЗС пояснили, що 38 тисяч - це загальна оцінка, яка враховує, окрім зареєстрованих українців, також тих, що офіційно не звернулись до міністерства.

Серед них і українські туристи у Єгипті, які повертатимуться з туроператорами.

Теми: коронавірусХорватія
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