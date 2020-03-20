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64 украинца вернулись из Хорватии, остаются еще 50 человек – посол

Пятница, 20 марта 2020, 13:26

64 украинских граждан, которые застряли в Хорватии, вернулись в Украину. В Хорватии остаются еще более 50 человек.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.

"По состоянию на 20 марта из Хорватии вывезено 64 украинца. Завершаем подготовку вывоза еще 55 (количество меняется). Мы работаем круглосуточно, чтобы помочь вам вернуться поскорее домой", - отметил Кирилич.

По информации Министерства иностранных дел Украины, по состоянию на 18 марта количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляло около 38 тысяч.

В МИД объяснили, что 38 тысяч - это общая оценка, которая учитывает, кроме зарегистрированных украинцев, и тех, которые официально не обратились в министерство.

Среди них и украинские туристы в Египте, которые будут возвращаться с туроператорами.

Темы: коронавирусХорватия
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