Топ-менеджер "Нафтогазу" самоізолювався через підозру на коронавірус

Директор з інтегрованого газового бізнесу "НАК Нафтогаз України" Андрій Фаворов самоізолювався через підозру на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Економічна правда.

"Приблизно тиждень тому у мене був кашель, температура 37,5. Я відповідно до рекомендацій і внутрішнього протоколу "Нафтогазу" самоізолювався, сиджу вдома ... відчуваю себе прекрасно, тільки нудно.

Планую ще тиждень так просидіти, до того як всі питання будуть зняті ", - повідомляє Фаворов.

За словами прес-служби Фаворова результати тесту на коронавірус очікуються на початку наступного тижня. У будь-якому випадку топ-менеджер Нафтогазу перебуватиме на самоізоляції до 27 березня.

Лікар-епідеміолог і батько Андрія Фаворова - Михайло Фаворов в ефірі Ехо Москви повідомив, що його син разом зі своєю дружиною все-таки захворів коронавірусів, але вже відчуває себе краще.

"Мій син знаходився тут, поки я був в Туреччині, він перебував тут у нас вдома в Атланті. А потім полетів на роботу в Україну. Він працює в Україні.

І ми не можемо сказати, в якому точно з літаків, в якому аеропорту і де відбулося зараження, але якщо він прилетів в середу до Києва, то в суботу він відчув нездужання, відчув, що у нього піднялася температура, поміряв і близько 38-ми , і почався ось цей характерний сухий кашель", - повідомляє Фаворов-старший.

За словами батька, Андрій Фаворов здав аналізи в понеділок, 16 березня, і отримав позитивний результат. На наступний день захворіла його дружина.

Також Фаворов-старший заявив, що хвороба вже відійшла.

"Можна вважати, що сьогодні вони перший день без температури і поступово одужують", - резюмує він.