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Топ-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирус

Пятница, 20 марта 2020, 14:43
Топ-менеджер Нафтогаза самоизолировался из-за подозрения на коронавирус

Директоор по интегрированному газовому бизнесу "НАК Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов и его жена самоизолировались из-за подозрения коронавируса.

Топ-менеджер "Нафтогаза" сообщил о самоизоляции на своей странице в Facebook, пишет Экономическая правда.

"Примерно неделю назад у меня был кашель, температура 37,5. Я в соответствии с рекомендациями и внутренним протолоком "Нафтогаза" самоизолировался, сижу дома...чувствую себя прекрасно, только скучно.

Планирую еще неделю так просидеть, до того как все вопросы будут сняты", - сообщает Фаворов.

По словам пресс-службы Фаворова результаты теста на коронавирус ожидаются в начале следующей недели. В любом случае топ-менеджер Нафтогаза находиться на самоизоляции до 27 марта.

Врач-эпидемиолог и отец Андрея Фаворова - Михаил Фаворов в эфире Эхо Москвы сообщил, что его сын вместе со своей женой все-таки заболел коронавирусом, но уже чувствует себя лучше.

"Мой сын находился здесь, пока я был в Турции, он находился здесь у нас дома в Атланте. А потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. И мы не можем сказать, в каком точно из самолетов, в каком аэропорту и где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, померял и порядка 38-ми, и начался вот этот характерный сухой лающий кашель", - сообщает Фаворов-старший.

По словам отца, Андрей Фаворов сдал анализы в понедельник, 16 марта, и получил положительный результат. На следующий день заболела его жена.

Также Фаворов-старший заявил, что болезнь уже отошла.

"Можно считать, что сегодня они первый день без температуры и постепенно выздоравливают", - резюмирует он.

Темы: коронавирусНефтегаз
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