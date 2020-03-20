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Обмеження через коронавірус можуть тривати протягом року - радники уряду Британії

П'ятниця, 20 березня 2020, 15:36

За словами вчених, які консультують британський уряд щодо коронавірусної кризи, обмежувальні заходи щодо мінімізації соціальних контактів у Британії, можливо, доведеться зберігати протягом року, щоб запобігти перевантаженню служби охорони здоров'я.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це йдеться у документі науково-консультативної група з надзвичайних ситуацій, опублікованому в п’ятницю.

За словами науковців, уряду можливо доведеться чергувати періоди більш суворих обмежень із м’якшими. 

"Було погоджено, що політика чергування періодів більш і менш суворих заходів соціального дистанціювання може, правдоподібно, бути ефективною для збереження кількості критичних випадків (які потребують ліжок у відділеннях інтенсивної терапії - ЄП) в межах можливостей", - зазначили науковці.

"Заходи повинні чинними принаймні більшу частину року", - додали вони.

Заходи, які потребують збереження протягом "тривалого періоду", включають загальне соціальне дистанціювання, закриття шкіл та ізоляцію домогосподарств, йдеться у висновку науковців.

Раніше прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що країна "може переломити хід" боротьби з коронавірусом в найближчі 12 тижнів, але все ж визнав, що уряд не знає, як довго триватиме криза.

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Теми: Велика Британіякоронавірус
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