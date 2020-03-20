Ограничения из-за коронавируса могут продолжаться год - советники правительства Британии

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Пятница, 20 марта 2020, 16:36

По словам ученых, консультирующих британское правительство по коронавирусному кризису, ограничительные меры по минимизации социальных контактов в Британии, возможно, придется сохранять в течение года, чтобы предотвратить перегрузку службы здравоохранения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом говорится в документе научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, опубликованном в пятницу.

По словам ученых, правительству, возможно, придется чередовать периоды более строгих ограничений и более мягких.

"Было согласовано, что политика чередования периодов более и менее строгих мер социального дистанцирования может, вероятно, быть эффективной для сохранения количества критических случаев (для которых потребуются места в отделениях интенсивной терапии. - ЕП) в пределах возможностей", - отметили ученые.

"Меры должны действовать по крайней мере большую часть года", - добавили они.

Меры, которые должны сохраняться в течение "продолжительного периода", включают общее социальное дистанцирование, закрытие школ и изоляцию домохозяйств, говорится в заключении ученых.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна "может переломить ход" борьбы с коронавируса в ближайшие 12 недель, но все же признал, что правительство не знает, как долго продлится кризис.

Темы: Британия коронавирус


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