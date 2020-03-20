Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ограничения из-за коронавируса могут продолжаться год - советники правительства Британии

Пятница, 20 марта 2020, 15:36

По словам ученых, консультирующих британское правительство по коронавирусному кризису, ограничительные меры по минимизации социальных контактов в Британии, возможно, придется сохранять в течение года, чтобы предотвратить перегрузку службы здравоохранения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом говорится в документе научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, опубликованном в пятницу.

По словам ученых, правительству, возможно, придется чередовать периоды более строгих ограничений и более мягких.

"Было согласовано, что политика чередования периодов более и менее строгих мер социального дистанцирования может, вероятно, быть эффективной для сохранения количества критических случаев (для которых потребуются места в отделениях интенсивной терапии. - ЕП) в пределах возможностей", - отметили ученые.

"Меры должны действовать по крайней мере большую часть года", - добавили они.

Меры, которые должны сохраняться в течение "продолжительного периода", включают общее социальное дистанцирование, закрытие школ и изоляцию домохозяйств, говорится в заключении ученых.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна "может переломить ход" борьбы с коронавируса в ближайшие 12 недель, но все же признал, что правительство не знает, как долго продлится кризис.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Темы: Великобританиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Великобритания
В парламенте Британии хотят наказать главу оборонного комитета, который вдруг похвалил талибов
Британия надеется, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Сын конструктора российских боевых дронов работает в ООН, а жена - живет в Британии - СМИ
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: