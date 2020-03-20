Більше 28 тисяч українців повернулися додому за допомоги посольств та консульств – МЗС

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П'ятниця, 20 березня 2020, 17:14

Станом на 15 годину 20 березня, додому повернулися вже 28249 українців, які на момент припинення пасажирського сполучення залишились заблоковані за кордоном.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомило Міністерство закордонних справ у своєму Twitter.

"28249 громадян України вже повернулись додому за сприяння посольств та консульств України по всьому світу. Ці дані – станом на 15:00. Це ті громадяни, які повідомили наші закордонні установи, що потребують допомоги у поверненні в Україну", - зазначають у повідомленні.

Зокрема, більше 2 тисяч українців прибули з Польщі спеціальними поїздами Перемишль-Київ. Ще 2 додаткові рейси призначені на 21 березня.

Понад 25 тисяч українців повернулися спеціальними авіарейсами з Єгипту.

Як розповів раніше заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, за попередні два дні разом з авіаперевізниками було організовано понад 117 рейсів до України за зниженими цінами. На 20 березня заплановано близько 40 рейсів з різних країн світу.

Загалом в Україну планується повернути ще понад 23 тисячі українців з-за кордону.

Теми: коронавірус


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