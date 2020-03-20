Более 28 тысяч украинцев вернулись домой с помощью посольств и консульств – МИД

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Пятница, 20 марта 2020, 17:14

По состоянию на 15:00 20 марта домой вернулись уже 28 249 украинцев, которые на момент прекращения пассажирского сообщения остались заблокированными за рубежом.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщило Министерство иностранных дел в своем Twitter.

"28 249 граждан Украины уже вернулись домой при содействии посольств и консульств Украины по всему миру. Эти данные - по состоянию на 15:00. Это те граждане, которые сообщили в наши зарубежные учреждения, что нуждаются в помощи в возвращении в Украину", – отмечается в сообщении.

В частности, более 2 тысяч украинцев прибыли из Польши специальными поездами Перемышль-Киев. Еще два дополнительных рейса назначены на 21 марта.

Более 25 тысяч украинцев вернулись специальными авиарейсами из Египта.

Как рассказал ранее заместитель министра иностранных дел Егор Божок, за предыдущие два дня вместе с авиаперевозчиками было организовано более 117 рейсов в Украину по сниженным ценам. На 20 марта запланировано около 40 рейсов из разных стран мира.

В частности, более 2 тысяч украинцев прибыли из Польши специальными поездами Перемышль-Киев. Еще два дополнительных рейса назначены на 21 марта.

Более 25 тысяч украинцев вернулись специальными авиарейсами из Египта.

Как рассказал ранее заместитель министра иностранных дел Егор Божок, за предыдущие два дня вместе с авиаперевозчиками было организовано более 117 рейсов в Украину по сниженным ценам. На 20 марта запланировано около 40 рейсов из разных стран мира.

Всего в Украину планируется вернуть еще более 23 тысяч украинцев из-за рубежа.

Темы: коронавирус


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