У ПЦУ почали робити антисептики і роздавати людям

Священнослужителі Православної церкви України почали виготовляти антисептики для рук за рецептом ВООЗ та роздавати їх людям літнього віку.

Джерело: Facebook-сторінка ПЦУ

Дослівно: "Священнослужителі відділу Соціальне Служіння Київської Митрополії ПЦУ з благословіння предстоятеля почали виготовлення антисептиків.

18 березня у Києві віддали перші 150 антисептиків для найвразливіших категорій населення: людей літнього віку, тих, хто опинився у скрутній ситуації або не має наразі житла. Станом на сьогодні майже дві тисячі флаконів розповсюдили у столиці та розіслали до великих міст: Маріуполя, Харкова, Одеси".

Деталі: Антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров’я з етанолу або ізопропилового спирту, перекису водню та гліцерину.

У ПЦУ називають дезінфекцію рук і поверхонь за допомогою антисептика одним із найнеобхідніших засобів для захисту від хвороби.

У Церкві також звернулися до парафій у Києві та благодійних організацій, які можуть розповсюджувати антисептики і закликали подавати заявки на їхнє виготовлення.