Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ПЦУ почали робити антисептики і роздавати людям

П'ятниця, 20 березня 2020, 16:52
У ПЦУ почали робити антисептики і роздавати людям

Священнослужителі Православної церкви України почали виготовляти антисептики для рук за рецептом ВООЗ та роздавати їх людям літнього віку.

Джерело: Facebook-сторінка ПЦУ

Дослівно: "Священнослужителі відділу Соціальне Служіння Київської Митрополії ПЦУ з благословіння предстоятеля почали виготовлення антисептиків.

18 березня у Києві віддали перші 150 антисептиків для найвразливіших категорій населення: людей літнього віку, тих, хто опинився у скрутній ситуації або не має наразі житла. Станом на сьогодні майже дві тисячі флаконів розповсюдили у столиці та розіслали до великих міст: Маріуполя, Харкова, Одеси".

Деталі: Антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров’я з етанолу або ізопропилового спирту, перекису водню та гліцерину.

 

У ПЦУ називають дезінфекцію рук і поверхонь за допомогою антисептика одним із найнеобхідніших засобів для захисту від хвороби.

У Церкві також звернулися до парафій у Києві та благодійних організацій, які можуть розповсюджувати антисептики і закликали подавати заявки на їхнє виготовлення.

Знати більше:  Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: церквакоронавірусПравославна Церква УкраїниCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
Усі новини...
Реклама: