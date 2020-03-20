В ПЦУ начали делать антисептики и раздавать людям

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Пятница, 20 марта 2020, 17:52

Священнослужители Православной церкви Украины начали изготавливать антисептики для рук по рецепту ВОЗ и раздавать их людям пожилого возраста.

Источник: Facebook-страница ПЦУ

Дословно: "Священнослужители отдела социальное служение Киевской митрополии ПЦУ с благословения предстоятеля начали изготовление антисептиков.

18 марта, в Киеве отдали первые 150 антисептиков для наиболее уязвимых категорий населения: пожилых людей, тех, кто оказался в трудной ситуации или не имеет пока жилья. На сегодня почти две тысячи флаконов распространили в столице и разослали в крупные города: Мариуполь, Харьков, Одессу".

Детали: Антисептики изготавливаются по рецептуре Всемирной организации здравоохранения из этанола или изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина.

 

В ПЦУ называют дезинфекцию рук и поверхностей с помощью антисептика одним из самых необходимых средств для защиты от болезни.

В Церкви также обратились к приходам в Киеве и благотворительным организациям, которые могут распространять антисептики, и призвали подавать заявки на их изготовление.

Украинская правда
Темы: церковь коронавирус Православная Церковь Украины Covid-2019


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