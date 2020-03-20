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Уряд спрощує реєстрацію дезінфікуючих засобів

П'ятниця, 20 березня 2020, 17:32
Уряд спрощує реєстрацію дезінфікуючих засобів

Кабмін планує у п'ятницю врегулювати питання реєстрації дезінфекційних засобів, щоб ефективніше проводити протиепідемічні заходи проти поширення коронавірусної інфекції в Україні.

Джерело: повідомлення в телеграм-каналі МОЗ

Пряма мова міністра охорони здоров’я Іллі Ємця: "Щоб ефективніше боротися з коронавірусом, спрощуємо реєстрацію дезінфекційних засобів".

Деталі: Проєкт відповідної постанови МОЗ уже подав на розгляд Кабінету міністрів, який 20 березня збирається на позачергове засідання.

У міністерстві вважають, що такі заходи сприятимуть розробці та надходженню на ринок України нових ефективних та безпечних дезінфекційних засобів, попередженню поширення COVID-19, зменшенню випадків внутрішньолікарняної інфекції, а отже, і витрат на лікування пацієнтів.

Знати більше:  Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Українська правда
Теми: коронавірусКабінет міністрівкарантинCovid-2019
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