Уряд спрощує реєстрацію дезінфікуючих засобів

Кабмін планує у п'ятницю врегулювати питання реєстрації дезінфекційних засобів, щоб ефективніше проводити протиепідемічні заходи проти поширення коронавірусної інфекції в Україні.

Джерело: повідомлення в телеграм-каналі МОЗ

Пряма мова міністра охорони здоров’я Іллі Ємця: "Щоб ефективніше боротися з коронавірусом, спрощуємо реєстрацію дезінфекційних засобів".

Деталі: Проєкт відповідної постанови МОЗ уже подав на розгляд Кабінету міністрів, який 20 березня збирається на позачергове засідання.

У міністерстві вважають, що такі заходи сприятимуть розробці та надходженню на ринок України нових ефективних та безпечних дезінфекційних засобів, попередженню поширення COVID-19, зменшенню випадків внутрішньолікарняної інфекції, а отже, і витрат на лікування пацієнтів.