Кабмин упрощает регистрацию дезинфицирующих средств

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Пятница, 20 марта 2020, 18:32

Правительство планирует в пятницу урегулировать вопрос регистрации дезинфицирующих средств, чтобы эффективнее проводить противоэпидемические мероприятия против распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Источник: сообщение в телеграмм-канале МЗ

Прямая речь министра здравоохранения Ильи Емца: "Чтобы эффективно бороться с коронавирусом, упрощаем регистрацию дезинфекционных средств".

Детали: Проект соответствующего постановления Минздрав уже подал на рассмотрение Кабинета министров, который 20 марта собирается на внеочередное заседание.

В министерстве считают, что такие меры будут способствовать разработке и поступлению на рынок Украины новых эффективных и безопасных дезинфицирующих средств, предупреждению распространения COVID-19, уменьшению случаев внутрибольничной инфекции, а следовательно, и затрат на лечение пациентов.

Украинская правда
Темы: коронавирус Кабинет министров карантин Covid-2019


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