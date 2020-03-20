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Кабмин упрощает регистрацию дезинфицирующих средств

Пятница, 20 марта 2020, 17:32
Кабмин упрощает регистрацию дезинфицирующих средств

Правительство планирует в пятницу урегулировать вопрос регистрации дезинфицирующих средств, чтобы эффективнее проводить противоэпидемические мероприятия против распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Источник: сообщение в телеграмм-канале МЗ

Прямая речь министра здравоохранения Ильи Емца: "Чтобы эффективно бороться с коронавирусом, упрощаем регистрацию дезинфекционных средств".

Детали: Проект соответствующего постановления Минздрав уже подал на рассмотрение Кабинета министров, который 20 марта собирается на внеочередное заседание.

В министерстве считают, что такие меры будут способствовать разработке и поступлению на рынок Украины новых эффективных и безопасных дезинфицирующих средств, предупреждению распространения COVID-19, уменьшению случаев внутрибольничной инфекции, а следовательно, и затрат на лечение пациентов.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Украинская правда

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Темы: коронавирусКабинет министровкарантинCovid-2019
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